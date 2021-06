Nettuno. Sanetti e Mancini: Giù le mani dall'”affare” mercatini

riceviamo e pubblichiamo

“Cari espositori dei Mercatini a Nettuno, non dovete pagare nulla a nessuno oltre quello che è previsto dal regolamento comunale.

Nulla a nessun altro!

Non esistono anticipazioni per prenotazioni. Non esistono posto già prenotati. Non esistono intermediari del Comune ne’ organizzatori delegati ne’ addetti alla santificazione o alla vigilanza ne’ fornitori di strutture!

Ribellatevi a qualsiasi richiesta non legittima e illegale, a qualsiasi pressione o pretesa. Alzate la testa, fate sentire la vostra voce, non abbiate paura e rivolgetevi alle Autorità se necessario.

Non esistono 40/50 euro al giorno a gazebo per 60/70 giorni ( fatevi i conti) per servizi privati a soggetti che si propongono, soggetti che vogliono controllare il territorio a volto scoperto.

Siamo dalla vostra parte, siamo dalla parte della Legalità e della Trasparenza.

La maggior parte della politica nettunese non sente, non vede e non parla, Nettuno Progetto Comune si! E lo facciamo liberi e pubblicamente senza alcun timore perché siamo e siete nel giusto.

Diciamo NO insieme.

Basta! Noi ci siamo ed il nostro impegno concreto sarà di quello cercare di garantire la legalità e la trasparenza delle procedure a tutela dei diritti di tutti gli espositori.

A voi chiediamo di avere coraggio”.

Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini