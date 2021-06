Nettuno. Tartaruga sceglie una delle spiagge più belle d’Italia per deporre le uova

Un tartaruga Caretta Caretta ha deposto le uova sul tratto di spiaggia in località Grue all’interno del Poligono militare di Nettuno. L’area – dopo la segnalazione di un bagnante– è stata messa in sicurezza con l’intervento dei volontari di TartaLazio della Capitaneria di Porto di Anzio e dei carabinieri. E’ il secondo nido di tartaruga in tutto il Lazio individuato nel 2021. L’area è sorvegliata per tutelare il nido e le uova. La schiusa potrebbe avvenite verso la metà di agosto. Non è la prima volta che le tartarughe protette scelgono l’area del Poligono, una delle spiagge più belle e incontaminate del litorale.