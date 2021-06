Nettuno. Bando parcheggio Torre Astura, l’opposizione: Non abbiamo la sveglia al collo

“Siamo al ridicolo, l’amministrazione Coppola, per dimostrare di essere trasparente, pubblica l’avviso per la gestione del parcheggio di Torre Astura, peccato però che lo faccia dando a chi vuole partecipare solo 2 giorni. Evidentemente hanno deciso che portiamo la cosiddetta sveglia al collo… ma noi non ci stiamo sindaco Coppola. C’era tutto il tempo per farlo e si sapeva dallo scorso anno che quel parcheggio sarebbe dovuto essere gestito. Ed allora perché arrivare all’ultimo momento? A volte si fa una figura più dignitosa a fare un affidamento diretto piuttosto che ostentare in modo così ridicolo di aver reso partecipi le associazioni di tale opportunità. Una cosa è certa, noi verificheremo con molta attenzione gli atti, con l’auspicio che arrivino più di una domanda entro i termini in modo che il progetto più adatto possa essere scelto. Rammentiamo infatti che più proposte ci saranno, migliore sarà il servizio”.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Simona Sanetti

Antonio Taurelli

Enrica Vaccari