Nettuno. Parcheggio Piazzale Berlinguer. L’assessore Tomei: “Un buon progetto per la città. Il marciapiede è a norma per i disabili”

Un’opera, il parcheggio di Piazzale Berlinguer, che continua a tenere banco nel dibattito della cittadina del litorale. Proprio perché situato in un punto centralissimo, ma anche perché sono anni che è interessato dai lavori di rifacimento. Ora sembra che dopo anni gli intoppi si siano risolti e il progetto iniziale fatto dalla giunta precedente, anche se rivisto, ha visto la luce con la parziale apertura dell’opera.

Abbiamo sentito in merito l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei. Al quale abbiamo chiesto una valutazione sull’opera: “Lo reputo un progetto un buon progetto per la città, utile per cittadini e turisti – risponde Tomei- anche se lavori non sono ancora conclusi, penso che per settembre-ottobre saranno ultimati”.

Oltre ai posti auto (circa 90) quale altre opere saranno realizzate?: “Il Progetto prevede la pedonalizzazione di via Capitan Donati con pavimentazione in porfido, due aiuuole danti al palazzo della ex caserma, un’area giochi, la predisposizione per le colonnine di ricarica auto elettriche (ma ancora non si ha un gestore), quattro posti per i disabili”-spiega l’assessore.

Veniamo alle note dolenti, il marciapiede su via Cavour realizzato troppo stretto per il passaggio delle carrozzine per i disabili, con le auto che con il muso ne invadono una parte, una svista oppure? come pensate di porre rimedio al problema?: “Intanto smentisco che non sia a norma, infatti misura 90 cm, lo ha confermato anche il RUP. Avevamo notato le dimensioni un po ridotte, ma se avessimo dovuto cambiare il progetto i lavori si sarebbero bloccati e la riapertura sarebbe stata ritardata. -risponde Tomei- per cercare di allargare un po le dimensioni si sta valutando l’ipotesi di fare i cigli delle aiuole a raso e delle grate intorno al tronco degli alberi. Il problema delle auto sul marciapiede cercheremo di risolverlo con dei dissuasori, che impediscano di invadere il marciapiede”.