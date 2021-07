Il Maestro Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti al mondo della musica popolare, insieme a cinque eccezionali musicisti, con “IL DANTE CANTATO”, venerdì 9 luglio alle 21.00, al Parco della Villa di Nerone, chiude gli eventi di OCCIDENTE luglio. L’Assessore Nolfi: “Evento di altissimo livello, Sparagna un grande della nostra epoca che, con il suo Dante, ha fatto cantare gli studenti di tutta Italia”

Il grande Ambrogio Sparagna, fondatore e direttore dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, uno dei più importanti musicisti al mondo della musica popolare, protagonista di numerosi progetti con prestigiose Istituzioni, concertistiche e non, nazionali ed internazionali e con artisti italiani e solisti di fama internazionale, venerdì 9 luglio, alle ore 21.00, ad Anzio, nello splendido scenario della Villa Imperiale di Nerone, chiuderà la rassegna OCCIDENTE, coordinata dall’Assessore alla Cultura ed alla Scuola, Laura Nolfi e dal Consigliere Comunale, Federica De Angelis, insieme al Sindaco, Candido De Angelis.

Accompagnato da cinque eccezionali musicisti dell’Orchestra Popolare Italiana, Ambrogio Sparagna, venerdì sera, 9 luglio, presenterà al pubblico di Anzio “IL DANTE CANTATO”, il suo ultimo album capolavoro costituito da composizioni originali, ispirate ai passi della Divina Commedia, a settecento anni dalla morte di Dante. Ingresso libero, con prenotazione tramite posta elettronica pol.culturali@comune.anzio.roma.it

“E’ molto emozionante cantare Dante ad Anzio, – annuncia il Maestro Sparagna – in un luogo così importante come la Villa di Nerone. Sarà un modo per riannodare i fili della storia, attraverso le terzine sul ritmo della danza popolare”.

“IL DANTE CANTATO” è un evento imperdibile che, con il progetto “Cantare Dante a Scuola”, ha già visto protagonisti attivi una catena di ragazzi, da Trento alla Sicilia. autentiche emozioni, all’interno della Villa tanto cara all’Imperatore Nerone.

“Invito i cittadini e principalmente gli studenti a prenotarsi, – afferma l’Assessore alla politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi – si tratta di un evento unico nel suo genere e di altissimo livello. Ambrogio Sparagna, insieme all’Orchestra Popolare Italiana, con il suo progetto su Dante, promosso e sostenuto dal Ministero alla Pubblica Istruzione, ha fatto cantare i versi della Divina Commedia agli studenti di tutta Italia. Durante la serata, inoltre, non mancheranno le incursioni musicali nel repertorio classico di Sparagna e nella tradizione della musica popolare, della quale è uno dei massimi interpreti a livello mondiale”.

Ambrogio Sparagna, breve biografia artistica

Uno dei più importanti interpreti della musica popolare, con all’attivo numerosi progetti realizzati in collaborazione con importanti e prestigiose istituzioni, concertistiche e non, nazionali ed internazionali e con artisti italiani e solisti da tutto il mondo.

Allievo di Diego Carpitella con cui realizza numerose campagne di rilevamento sulle tradizioni musicali dell’Italia centrale e meridionale.

Nel 1976 dà vita alla prima scuola di musica popolare in Italia e fonda nel 1984 la “Bosio Big Band”, un originale ensemble di organetti con il quale realizza numerose produzioni discografiche e di teatromusica.

Dal 2004 al 2006 è Maestro concertatore del Festival La Notte della Taranta, dirigendo una grande orchestra di 60 elementi, composta da strumenti popolari e realizzando molti concerti, dalla Puglia alla Cina.

Dal 2007 è Fondatore e Direttore dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, un grande gruppo strumentale stabile che raccoglie tanti interpreti provenienti da tutte le regioni della Penisola, allo scopo di promuovere e valorizzare il repertorio della musica popolare italiana.

Con questo organico dà vita a numerosi progetti di spettacolo sia nell’ambito della stagione della Fondazione Musica per Roma, che in Italia e all’estero.

Nel 2009 è ospite speciale del WOMEX (World Music Expo di Copenaghen).

Ambrogio Sparagna ha al suo attivo un’intensa attività concertistica internazionale in numerosi Paesi europei ed extraeuropei e un’ampia esperienza di didatta, anche attraverso la pubblicazione di numerosi saggi e documenti audiovisivi sulla musica popolare italiana.

Ha avuto modo di collaborare con numerosi e qualificati artisti della scena musicale tra i quali Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D’Angelo, Simone Cristicchi, Ron, Giovanni Lindo Ferretti…