“Forme del Bello”, al Tirrena la mostra fotografica permanente di Mauro Salvemini

“Statue e conchiglie sono unite da uno stretto legame, segreto ma saldissimo: quella proporzione aurea che indissolubilmente accomuna il Partenone dei greci al guscio a spirale del Nautilus, in un percorso ininterrotto che va da Fidia a Borromini a FranK Lloyd Wright” scrive Stefano Fox nel presentare la mostra fotografica di Mauro Salvemini “Forme del bello”, che si inaugura il 9 luglio alle 18,30 al Ristorante Tirrena di Anzio, situato nella storica “rotonda sul mare” anni ’50 della Riviera Zanardelli. Organizzazione: Onlus “Culture2all”

Salvemini propone foto in grande formato, e in bianco/nero, di statue del Museo Nazionale Romano che ha concesso il permesso di effettuare gli scatti e che l’autore ringrazia per tale collaborazione – che mostrano particolari di Veneri, fanciulle, atleti, guerrierri e che vengono intervallate da foto di composizioni di conchiglie, realizzate dal fotografo in studio.

Una mostrasite specificnella sala del ristorante – con gli “scatti” armonicamente inseriti negli inserti della vasta parete curva come cesura tra gli ampi affacci sul mare – che rimarrà in esposizione quale arredo speciale della sala stessa.

“Quello del quale abbiamo oggi bisogno è il bello – dice Mauro Salvemini – Attraverso i particolari dei capolavori di circa duemila anni fa cerco di incitare alla gioia l’osservatore, fornendo spunto alla sua curiosità di ammirare le opere antiche nella loro completezza presso il Museo che le conserva”.

Il gusto e la visione sono due sensi ben noti nella antichità per essere usati in contemporanea: le sale da pranzo dei Romani seguivano canoni specifici per il colore e la decorazione delle pareti.

“Ho accettato con entusiasmo l’idea di Mauro Salvemini perchè penso che la ristorazione e la gastronomia oggi siano un simbolo socio culturale e che possano anche relazionandosi con l’arte e la fotografia. Inoltre c’è stata la opportunità di supportare l’attività della Onlus che gestisce il progetto”, afferma il proprietario del Ristorante Tirrena Alessandro Mignucci.