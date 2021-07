In via Romana, a Nettuno, riapre la storica pizzeria “Benvenuti al Sud”, dopo oltre un anno di chiusura per lavori di ristrutturazione. “Insieme al Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola – dichiara il consigliere regionale Fabio Capolei – ho partecipato sabato alla festa di riapertura organizzata dal proprietario Roberto Chierchia.

È stata l’occasione per tornare ad assaggiare la sua ottima pizza e per fare a lui e a tutto lo staff di “Benvenuti al Sud” i migliori auguri per la ripresa dell’attività.

Quando nascono nuovi esercizi commerciali o, come in questo caso, tornano operativi, è sempre una buona notizia per la nostra città”.