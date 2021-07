Uscita dal parcheggione a doppio senso su via Santa Maria: la proposta di Nettuno Progetto Comune

VIABILITÀ “PARCHEGGIONE”

La nostra richiesta e’ stata formulata all’Assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Tomei:

Il tratto di Via Santa Maria, tra Via Capitan Donati e Via Cavour, deve prevedere il doppio senso di marcia per permettere alle auto in uscita dal parcheggio di P.le Berlinguer di uscire dal centro città senza avere l’obbligo di passare per il Lungomare Matteotti intasando ancora di più la viabilità del centro.

Riteniamo, come avevamo previsto già nel quadro generale dell’intervento, che ciò non comporti alcuna variante all’opera ma solo una misura funzionale necessaria, logica e di buon senso.

Siamo certi che l’amministrazione e l’assessore valutino positivamente questa proposta, non prevederla sarebbe illogico e dannoso per viabilità della Città, già fortemente limitata e difficoltosa.

Dobbiamo avere una visione diversa, migliore della Città futura che vogliamo.

Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini