Ordinanza ad Anzio: locali chiusi alle 2, niente asporto bevande alcoliche dalle 22

L’Ordinanza del Sindaco, Candido De Angelis, a tutela della sicurezza pubblica e per la prevenzione del Covid-19, durante la stagione estiva:

su tutto il territorio comunale chiusura, entro le ore 02.00 del mattino, delle attività somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini), attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini), associazioni e circoli privati.

Inoltre, dalla data di pubblicazione del presente atto, è in vigore il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni, dalle 22.00 alle 06.00 del mattino, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_480402_725_1.html?fbclid=IwAR2iSQp4nCX_tXEWaYxQmJzDt4tp9hfEeRofYOh64-jEbTcZ7Qdh7CpLLVQ