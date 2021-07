Cretarossa celebra la sua patrona: a Nettuno è festa per Sant’Anna

Il quartiere celebra la sua Patrona: a Nettuno è Festa per Sant’Anna Ecco le iniziative religiose e le altre attività programmate dalla Parrocchia di Cretarossa dal 22 al 26 luglio

Tempo di festa, a Nettuno, per la Festa Patronale della Parrocchia di Sant’Anna, Madre della Beata Maria Vergine. Dal 22 al 26 luglio 2021, infatti, sono in programma diverse iniziative predisposte dal Parroco Don Luca De Donatis e da tutti i collaboratori e i gruppi parrocchiali, tutte promosse nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione del Covid-19.

Chiaramente, al fine di evitare qualsivoglia tipo di assembramento, non si terrà la consueta e Solenne Processione per le vie del quartiere; molte, però, saranno le occasioni per riunirsi in sicurezza e pregare insieme.

Il via al periodo di festa coinciderà con una visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina, in programma giovedì 22 luglio, con partenza da Nettuno alle ore 6.30. L’itinerario prevede anche la visita ad altri suggestivi luoghi di culto di Roma, con pranzo al sacco. Solo 40 i posti disponibili e per l’iscrizione sarà indispensabile il “Green Pass”; per maggiori informazioni è possibile contattare la Parrocchia allo 06/9853980 o attraverso la pagina Facebook della Comunità Parrocchiale.

Venerdì 23 luglio, alle ore 21.00, nell’Anfiteatro all’aperto di piazza Sant’Anna, in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, andrà in scena “Dante: la visione dell’arte”, un incontro con immagini, musica e costumi dell’epoca tenuto dal dott. Sergio Guarino, storico dell’arte; i costumi saranno curati dal maestro Leonardo Leonardi e da Silvana Maltese, mentre la lettura di canti danteschi sarà curata da Claudio Capasso. Accompagnerà musicalmente la serata il maestro Valentina Ciambrone.

Sabato 24 luglio, alle ore 19.00, la Solenne Concelebrazione Eucaristica sarà presieduta da Monsignor Aurelio García Macías, Vescovo titolare di Rodton e Sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Domenica 25 luglio, “Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani”, saranno celebrate le consuete Sante Messe delle ore 8.00, 10.00, 11.30 e 19.00: tutti coloro che parteciperanno alle Celebrazioni Eucaristiche, si confesseranno e pregheranno secondo le intenzioni del Papa, otterranno l’indulgenza plenaria. Lo stesso beneficio spirituale è previsto per gli anziani e per chi farà loro visita.

Sempre Domenica 25 luglio, alle ore 21.00, è in programma una “Caccia al tesoro per Famiglie”: ogni gruppo potrà essere formato da un minimo di tre a un massimo di cinque partecipanti, con almeno uno di questi che dovrà essere maggiorenne. Le iscrizioni saranno accolte in Parrocchia entro il 18 luglio prossimo.

Lunedì 26 luglio, Solennità Liturgica di Sant’Anna e San Gioacchino, alle ore 19.00 sarà celebrata dal Parroco Don Luca De Donatis la Santa Messa della Festa, cui seguirà la benedizione delle Mamme in attesa.

Infine, sempre lunedì 26 luglio, la Festa Patronale si concluderà alle ore 21.00, in piazzale Michelangelo, con un “Rosario in Musica”.

«Ci siamo sentiti Comunità in momenti di difficoltà – spiega il Parroco, Don Luca De Donatis -. La Festa Patronale sia l’occasione per sentirci Famiglia».

Tutte le iniziative, come di consueto in Parrocchia, saranno a ingresso totalmente libero e gratuito e verranno organizzate, come accennato in apertura, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione del Covid-19.