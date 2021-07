Nettuno. Sanetti e Mancini: Coppola sfiduciato dovrebbe dimettersi

“COPPOLA SFIDUCIATO DI FATTO

ma fa finta di non accorgersene.

La mancanza del numero legale nel Consiglio sul Bilancio avrebbe indotto il sindaco di qualsiasi comune italiano alle dimissioni. Il Bilancio e’ l’atto di fiducia per un sindaco: 11 presenti compresi Rizzo e Carandente del M5S.

Ma Coppola fa storia, non se ne accorge. C’era ma non c’era, come e’ solito nei momenti di responsabilità davanti alla Città.

Il giocattolo gli piace, la poltrona e’ funzionale e vale la sua dignità’ politica.

E’ chiaro a tutti che di Nettuno, della programmazione della città futura e dei nettunesi gli interessa molto poco.

Fino a che punto arriveranno per restare su quelle sedie?”.

I Consiglieri comunali

Simona Sanetti

Daniele Mancini