Nettuno. La BCC finanzierà la ristrutturazione dell’Asilo nido comunale “Il Germoglio”

L’Asilo nido comunale di Nettuno sarà ristrutturato con i fondi messi a disposizione dalla Banca di Credito Cooperativo di Nettuno

“Come già anticipato – scrive la BCC- confermiamo, con grande piacere, che contribuiremo ufficialmente alla ristrutturazione dell’asilo Comunale “Il Germoglio”, in località Santa Barbara. L’opera consentirà il restauro e la messa in sicurezza di questa struttura di fondamentale importanza per i cittadini di Nettuno. I lavori, a cura del Comune di Nettuno, inizieranno entro quest’anno e si concluderanno entro il prossimo anno.