Nettuno. Estate sicura a Torre Astura: il controllo degli arenili

La Società Nazionale di Salvamento Sezione Nettuno-Anzio ONLUS-ODV e la Società Medico Scientifica Salvamento Agency, tramite un progetto presentato al Comune di Nettuno in merito al controllo degli arenili liberi nell’ambito degli interventi di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19, da Sabato 10 Luglio 2021, ha iniziato il servizio nella spiaggia di Torre Astura grazie ad un accordo tra l’Amministrazione Comunale e il Ministero della Difesa per poter aprire tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.00 la spiaggia di Torre Astura.

Diluendo così la presenza dei cittadini su tutte le spiagge della costa nettunese e proprio in considerazione di questo, operiamo prestando la nostra opera di controllo su di un’area molto vasta di mq. 17,611 a ridosso della foce del Fiume Astura e mq. 49,392 dal Castello di Torre Astura verso Nettuno e la pineta per mq. 14,515, dove pattuglie formate da quattro operatori si alternano nel corso delle giornata per dare informazioni al riguardo delle disposizioni emanate dai DPCM e controllare la disposizione delle persone evitando assembramenti.



Attraverso una postazione fissa, che ogni giorno viene montata e poi smontata a fine giornata siamo un punto di riferimento per ogni richiesta sia d’informazioni che di interventi diretti, dalla semplice richiesta di una bottiglia di acqua, o portare a conoscenza la storia di questo luogo visto per la prima volta da tante persone e presidio di Primo Soccorso Ovviamente l’enorme estensione di questa location non poteva essere controllata in maniera particolare per il servizio di Primo Soccorso anche richiestoci dall’Amministrazione Comunale se non con opportuni mezzi idonei per la morfologia del terreno e della spiaggia.

Quindi un QUAD, attrezzato per il Primo Soccorso con personale qualificato BLSD-PBLSD e PTC tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, attrezzato con barella tipo Basket, Tavola Spinale, Kit trauma con stecco bende, bombola d’ossigeno, zaino con Kit di Primo Soccorso e Defibrillatore DAE, garantendo così eventuali richieste.

Attraverso un numero di telefono dedicato, 351.8021915 , si potrà prestare il Primo Soccorso nell’arco di poco tempo lungo tutta la spiaggia di Torre Astura. In questo servizio il Sabato e la Domenica vi è il supporto degli operatori della SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio che garantiranno l’eventuale Soccorso in Acqua (nonostante vige, come da Ordinanza il Divieto di Balneazione).