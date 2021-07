Roma: L’On. Fassina per vicenda Nettuno interrogazione a ministra Lamorgese

Il Deputato Stefano Fassina interviene sulla stele che rivendica all’Italia: Istria, Fiume e Dalmazia inaugurata questa settimana

“E’ davvero triste che Nettuno, un comune bellissimo, ricco di storia di cui essere orgogliosi, come il ‘cimitero americano’, da quando governa la destra debba arrivare alla cronaca soltanto per patetiche e nostalgiche celebrazioni del fascismo. La scritta di rivendicazione all’Italia di Istria, Fiume e Dalmazia posta su un cippo dedicato alle foibe e’ offensiva della nostra memoria collettiva e delle nostre istituzioni repubblicane va rimossa”. Lo dichiara in una nota Stefano Fassina deputato Leu e consigliere comunale Sinistra per Roma. “E’ grave, oltre che il fatto in se, la presenza di un assessore e di un consigliere comunale. Il sindaco Coppola dovrebbe ritirare le deleghe al suo assessore in evidente violazione della legge Mancino per apologia di fascismo. Presento settima prossima un’interrogazione alla ministra Lamorgese per chiedere al ministero di intervenire per garantire anche a Nettuno il pieno rispetto della Costituzione anti-fascista nata dalla Resistenza. I patrioti sono coloro che l’hanno conquistata con il sangue, l’hanno scritta, la difendono e sono impegnati ad attuarla ogni giorno”, conclude Fassina.