ASTRAL, al via lavori di riqualificazione manto stradale di importanti assi viari Apriliani.

Hanno preso il via questa mattina gli importanti interventi di riqualificazione del manto stradale di alcuni importanti assi viari del territorio apriliano, gestiti da ASTRAL e resi possibili da stanziamenti della Regione Lazio.

I lavori sono stati inaugurati ufficialmente a Campoverde, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio Mauro Alessandri e del Sindaco di Aprilia Antonio Terra, accompagnato dall’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune Luana Caporaso.

Presenti anche gli ingegneri e gli operai incaricati da ASTRAL che dovranno gestire i cantieri.

Tutti gli interventi sono effettuati nell’ambito della manutenzione delle vie di collegamento della SS148 Pontina con l’A1, in attesa della realizzazione della bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone.

“Ringraziamo la Regione Lazio, ASTRAL e l’Assessore Alessandri per questi importanti lavori di riqualificazione che attendevamo da anni e che riguardano Aprilia così come tutti i Comuni che ogni giorno vengono attraversati dal traffico che dall’Autostrada del Sole porta a Latina e al Sud Pontino – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – gli interventi ad Aprilia riguarderanno via Mediana e il centro urbano di Campoverde, via Mediana Cisterna, via Selciatella (tratto nord e tratto sud) e via Apriliana nord. Si tratta di strade importanti, il cui tracciato in alcuni tratti è fortemente ammalorato. I lavori di ASTRAL si aggiungono poi a quelli che stiamo effettuando in tutto il territorio comunale, con fondi di bilancio o con finanziamenti degli enti superiori ottenuti negli ultimi anni”.