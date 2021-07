Nettuno. Approvato il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche

Comunicato

“Sono stati approvati nell’ultima seduta del consiglio comunale il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche del comune di Nettuno.

“Abbiamo garantito ai cittadini tutti i servizi già in essere – dichiara l’Assessore al Bilancio Ilaria Coppola – non è stata attivata la leva fiscale mantenendo lo stesso gettito delle entrata e introducendo modifiche al regolamento TARI concernenti, in particolare, agevolazioni al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle proprie attività. Dopo aver redatto la prima bozza di bilancio a fine marzo, i continui sviluppo normativi e le sue mutate esigenze hanno comportato una rielaborazione del documento previsionale: è stato inserito il fondo di garanzia debiti commerciali per un valore di circa 1.065.000 €, l’accantonamento al fondo svalutazione crediti è passato al 95% rispetto allo scorso anno comportando una riduzione di spesa per un Delta pari a 300mila euro e come ultima è stata pubblicata lo scorso 29 aprile la sentenza n. 80 della corte costituzionale che ha ulteriormente pesato sull’ente per altri 620mila euro in un anno già duro a causa della pandemia. In totale la concentrazione della capacità di spesa ammonta a circa 2 milioni di euro. Ci auspichiamo per il futuro – conclude l’assessore Coppola – di poter uscire dallo stato di emergenza e di poter finalmente redigere un bilancio di più ampio respiro e che possa creare opportunità di sviluppo per la comunità nettunese. Ringrazio il presidente e i membri della commissione bilancio per la continua collaborazione, la Giunta e i consiglieri, gli uffici del mio assessorato, la P.O. e il dirigente per il lavoro svolto in questi mesi”.

Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche previsti 8,4 milioni di euro destinati a interventi nelle scuole del territorio e all’asilo nido “Il Germoglio”, strade, alla realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale, a lavori di manutenzione, riqualificazione e di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare comunale. Prevista, inoltre, una spesa di 150mila euro l’anno per i prossimi tre anni per interventi di manutenzione e di efficientamento energetico della illuminazione pubblica, con l’installazione di lampade a led sul territorio comunale.

“Con questo piano triennale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Trasporti Fabrizio Tomei – puntiamo a valorizzare e migliorare la nostra città. La programmazione e questo interventi sono fondamentali per mettere in pratica la nostra idea della Nettuno del futuro che abbiamo in mente che sia al passo con i tempi e in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti. Le opere contenute in questo piano vanno ad aggiungersi a quelle già approvate e in corso di realizzazione. Ringrazio tutti gli uffici per il lavoro svolto e per il lavoro che saranno chiamati a fare per dare vita a questo piano triennale”.