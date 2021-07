Anzio. Presunto molestatore malmenato in spiaggia, indagano i Carabinieri

Malmenato per le presunte attenzioni verso dei minori. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio sulla spiaggia nei pressi della riviera di Ponente ad Anzio dove a quanto sembra un uomo di trenta anni avrebbe tentato di molestare uno o più minorenni. Per questo motivo sarebbe stato malmenato.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Anzio che stanno svolgendo gli accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabili di quanto accaduto. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale.