Anzio. Rifiuti, Brignone presenta esposto in Procura per interruzione di pubblico servizio

“Questa mattina ho protocollato un esposto alla Procura della Repubblica di Velletri in merito alla situazione che si sta venendo a determinare nel settore rifiuti. La chiusura per manutenzione dell’impianto RIDA a mio parere rappresenta di fatto un’interruzione di pubblico servizio, le cui conseguenze potrebbero avere risvolti gravi anche in termini di salute pubblica. A meno che non si individuino immediatamente degli impianti alternativi (con costi straordinari a carico della collettività), l’emergenza non cesserà prima di ferragosto. Sarà la procura a valutare se e come eventualmente intervenire, ma tutto ciò è inammissibile. Mi auspico che anche le altre autorità pubbliche, sindaci coinvolti in primis, facciano lo stesso”.

Luca Brignone, Alternativa per Anzio