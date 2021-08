Anzio. Mazzi: Ultimato intervento di restyling del parco Parco pineta Mazza

Comunicato del Comune

“Con l’ultimazione delle opere di restyling il parco pubblico della Pineta

Mazza, ad Anzio Due, è tornato ad essere fruibile alle famiglie e soprattutto ai bambini. In questi giorni sono stati ultimati i lavori per la.sistemazione dell’anfiteatro, per il posizionamento della pavimentazione antitrauma, dei giochi all’aperto, dei nuovi cancelli e dell’arredo, con una prima riqualificazione complessiva del parco e dell’area dedicata agli

animali da compagnia”.

Lo comunica l’Assessore alla pianificazione del territorio

dell’Amministrazione De Angelis, Gianluca Mazzi, in riferimento agli interventi in corso per la riqualificazione dei parchi cittadini.