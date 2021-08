Imbocca la Pontina contromano all’altezza di Aprilia, attimi di terrore, bloccato dalla Polizia

Ha imboccato la Pontina contromano in direzione nord, probabilmente dalla Nettunense, percorrendo l’arteria stradale per centinaia di metri mentre era in stato confusionale. E’ accaduto questa mattina, all’altezza di Aprilia. Protagonista un automobilista di 70 anni, che ha provocato momenti di panico tra gli automobilisti che percorrevano l’importante arteria stradale. L’auto è stata intercettata e raggiunta da una pattuglia del commissariato di Polizia di Cisterna che si trovava a passare in quel momento. All’altezza di via Guardapasso l’uomo è stato bloccato e soccorso e affidato alle cure dei sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Al momento non è chiaro da quale svincolo il settantenne abbia imboccato la 148, ma è presumibile che provenendo da Anzio possa aver imboccato la pontina da via Nettunense.