XXIX Marcia della Transumanza Falasche – Jenne, ieri la manifestazione conclusiva a Jenne, per mantenere viva la memoria sull’antica tradizione popolare

Comunicato del Comune di Anzio

Si è svolto ieri, nel paese di Jenne, l’ultimo atto della ventinovesima edizione della Marcia della Transumanza Falasche – Jenne, partita dal quartiere Falasche – Anzio lo scorso 8 agosto, con gli amanti di questa antica tradizione popolare che, insieme ad una mandria di cavalli, hanno attraversato diversi comuni laziali, per mantenere viva la memoria sulle gesta dei loro Padri. Si è trattato di una manifestazione in forma ridotta, nel rispetto delle misure anticontagio, ma ugualmente sentita ed emozionante, per le due Comunità che hanno onorato la sentita ricorrenza.

A Jenne è intervenuta Laura Nolfi, Assessore alle politiche culturali e della scuola, che ha portato i saluti dell’Amministrazione ed ha ringraziato le associazioni, i volontari impegnati nell’organizzazione della Marcia ed il Sindaco di Jenne, Giorgio Pacchiarotti.

“Un particolare ringraziamento all’Associazione La Voce di Falasche, rappresentata dal Presidente Mara Folco ed all’Associazione L.U.P.A., guidata da Antonio Volpi, – ha detto l’Assessore Laura Nolfi – per il lavoro svolto. La Marcia della Transumanza, citata spesso anche dal Maestro Ambrogio Sparagna come espressione dell’Italia più autentica, è stata inserita nel progetto – Cammini Italiani -, coordinato dalla nostra Pro Loco, finalizzato a mantenere viva la memoria su questa antica tradizione ed a promuovere le località protagoniste del progetto”.