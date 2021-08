Nettuno. Piazze in musica, spettacoli in centro la sera del 14 agosto

Musica e esibizioni live in tutte le piazze del centro il 14 agosto fino alle ore 2 del 15 agosto. Spettacoli in tutte le aree pedonali del centro aspettando il Ferragosto a cui assistere passeggiando per la nostra bellissima città.

“Quest’anno – dichiara l’assessore al Turismo Alessandro Mauro – abbiamo scelto di organizzare questo evento “piazze in musica” insieme ai commercianti del centro per passare una sera di Ferragosto all’insegna del divertimento e della spensieratezza, sempre in piena sicurezza con la possibilità per gli artisti di esibirsi sino alle 2 così come la sera del 15 agosto”.

Non perderti nemmeno uno spettacolo

🎶 In piazza Battisti “Napoli Sound Live” in Concerto

🎻 Al Porto Turistico presso Aperifish il violino di Giorgia

🎤 A Piazza del Mercato il duo acustico chitarra e voce di Claudio Maffei feat. Sandro Chiesa

🎺 A Piazza Marconi il ritmo della Goody Goody Swing Band

🎸 a Lungomare Matteotti (vicino Pit) esibizione dei the Bassment finalisti del Nettuno Music Lab nella sezione autori

Appuntamenti anche al Teatro Studio 8 con le spettacolo di danza e magia “La danse du pied – apriti alla gioia” e al Teatro Spazio Vitale la proiezione in anteprima del film “Come un gatto in tangenziale – ritorno a coccia di morto”.

Dimentica lo stress di trovare parcheggio e pensa solo a divertirti. Lascia la macchina in una delle aree di sosta della città e raggiungi il centro con la navetta serale attiva dalle 20,30 all’ 1.10.