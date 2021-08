Anzio. Online, sul sito del Comune di Anzio, gli avvisi per l’erogazione dei contributi alle famiglie ed ai centri estivi

Comunicato del Comune

“Sul sito istituzionale del Comune di Anzio è pubblicato l’importante avviso pubblico, dedicato alle famiglie che hanno usufruito dei centri estivi ed asili nido autorizzati dall’Ente, dal 1 giugno al 30 settembre, con rimborsi tra 60 euro e 110 euro a bambino. Inoltre è pubblicato l’avviso riservato ai centri estivi ed asili nido, con la possibilità di richiedere un contributo fino a 4.000,00 euro. Nonostante alcune difficoltà iniziali legate alla pandemia, come Amministrazione, siamo riusciti a portare a termine un importante servizio in favore delle famiglie del territorio, con circa 500 bambini/ragazzi impegnati nelle attività estive”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche sociali della Città di Anzio, Velia Fontana, in riferimento agli avvisi in scadenza il prossimo 10 ottobre ed all’erogazione dei contributi sociali per le attività dei centri estivi ed asili nido.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_675988_876_1.html

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_675985_876_1.html