Alicandri e Federici: importante risultato per le attività commerciali sul pagamento occupazione suolo pubblico

Ancora una volta il nostro modo di fare opposizione, intransigente ma costruttivo, ha portato un importante risultato. La nostra proposta di agevolare le attività commerciali sul pagamento dell’occupazione suolo pubblico aggiuntivo è stata infatti oggi approvata in giunta, attingendo proprio dal fondone covid che avevamo individuato. Ora l’ultimo step sarà la votazione in consiglio comunale per ratificarla. La proposta dobbiamo giustamente ricordare che aveva avuto anche il voto unanime della commissione bilancio ed il susseguente impegno dell’assessore Ilaria Coppola di portarla in giunta al più presto. Da parte nostra avevamo chiesto l’esenzione totale, ma il traballante bilancio del comune ha consentito solamente lo sconto del 50%. Comunque, possiamo dire, di aver dato almeno un segnale di vicinanza alle attività produttive. Nei prossimi giorni presenteremo anche una serie di proposte sul sociale di aiuto alle famiglie, anche se, come noto, la situazione delle casse del comune è decisamente complicata a causa di scelte, a dir poco, azzardate di questa amministrazione e di quella precedente. Noi comunque proseguiamo nel nostro modo di intendere la politica, dalla parte della città, sempre, non a parole ma con proposte fattive e controllo puntuale, come abbiamo dimostrato durante questi due anni di consiliatura.

Roberto Alicandri

Marco Federici