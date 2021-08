Avis, raccolta di sangue straordinaria il 19 e 30 agosto

Due nuovi appuntamenti per le raccolte sangue straordinarie nel mese di agosto, il 19 e il 30, presso sede dell’Avis di Largo Venezia 10, Anzio Colonia.

Per prenotare la donazione si può contattare l’Avis il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:30 alle 19:00 ai numeri 069846896 e 3929131928, scrivendo all’indirizzo e-mail avis.anzio.nettuno@hotmail.it, in direct Instagram o con un messaggio privato su Facebook.

“Ricordiamo che se non potessi venire a donare nei giorni delle raccolte speciali di questo mese, potrai recarti presso il Centro Trasfusionale il martedì, mercoledì e venerdì mattina, o in una delle prossime raccolte straordinarie con autoemoteca presso la nostra sede sita in Largo Venezia, 10 – Anzio colonia”.