Dal 27 al 29 agosto arriva il Videocorto e Nettuno profuma di Cinema

Al Forte Sangallo un weekend di grande cinema. Il pubblico, prenotatosi e munito di green pass, si godrà tre serate di cinema italiano in corto, vedendo i film insieme ad una giuria straordinaria, capitanata dal regista Luca Lucini. Con lui volti assai noti del grande e del piccolo schermo: da Andrea Bosca, a Bianca Nappi, da Antonia Fotaras a Tiziana Foschi. Con loro, tra gli altri, anche lo scrittore Paolo Di Paolo e il regista Antonio Pisu. A tagliare il nastro della manifestazione, venerdì pomeriggio alla Fraschetta Blues, interverrà Enrico Lo Verso, mentre tra gli altri ospiti è previsto Tobia De Angelis. Al ventiseiesimo anno di vita del festival, i direttori artistici Elvio Calderoni e Giulia Bartoli, con il patrocinio del Comune di Nettuno e dell’Associazione Pro Loco, raccolgono frutti significativi del lavoro di questi anni, che riconoscono ormai la rassegna in provincia di Roma come una delle più vitali ed appassionate, oltreché longeve, del cinema italiano in corto.

Il primo premio, il Videocorto d’Oro, prevede infatti un assegno di 5000 euro da parte di Groenlandia, la casa di produzione capitanata da Sydney Sibilia e Matteo Rovere che in questo modo hanno voluto dare un segno tangibile di vicinanza ad un settore così colpito dalla pandemia come quello del cinema, mettendosi nei panni dei cortisti e dei mezzi a disposizione non sempre in grado di sopportare economicamente le norme anti Covid. Il festival avrà luogo al Forte Sangallo, a Nettuno, dal 27 al 29 agosto e regalerà tre giorni di cinema ad una città che, purtroppo, non ha sale cinematografiche da ormai 18 anni. La radio mediapartner di Videocorto Nettuno edizione 26 è Dimensione Suono Soft. La terza sarà invece dedicata ai 5 film preferiti dalla giuria e dal primo del pubblico e vedrà le proiezioni alternarsi alle premiazioni. L’ingresso a tutti gli appuntamenti del festival è gratuito. Di seguito il programma di tutto il festival: