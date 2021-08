Aprilia. Osmosi, il Comune ottiene un finanziamento della Regione Lazio per organizzare l’edizione 2021

La Regione Lazio ha deciso di premiare il progetto culturale “Osmosi”, il festival delle culture di Aprilia giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Il Comune di Aprilia ha infatti ottenuto il finanziamento regionale nell’ambito dell’avviso pubblico a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale.

Osmosi, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Aprilia, è l’evento che dal 2016 coinvolge studenti e associazioni in un “intreccio” – appunto “osmosi”, benché la parola sia anche acronimo di Officine Specializzate: Mostre, Opere, Suoni, Idee – di forme artistiche che spaziano dalla musica all’arte, passando per i laboratori, il teatro, l’artigianato, lo sport. Il festival si tiene nei locali del Polo CulturAprilia e in diversi punti della città. Una manifestazione che non si è fermata neanche durante la pandemia: la quinta edizione, dedicata al centenario della nascita di Gianni Rodari, si è infatti svolta in videoconferenza.

Nei giorni del festival, decine tra associazioni e operatori culturali proporranno laboratori artistici ed espressivi, percorsi didattici multidisciplinari, workshop, dibattiti e mostre: momenti di confronto e riflessione rivolti ad adulti e bambini che consentono una crescita del tessuto apriliano sotto ogni punto di vista.

«Osmosi ha la capacità di far dialogare tra loro le associazioni del territorio e di metterle a sistema – spiega l’Assessore alla Cultura Gianluca Fanucci – Un contenitore artistico per la nostra città che rientra negli obiettivi di questa Amministrazione per valorizzare il mondo dell’associazionismo».

Nei prossimi giorni partirà la macchina organizzativa per stabilire date e programma dell’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti-contagio.