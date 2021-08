Nettuno, sopralluogo al depuratore di Cretarossa

“A seguito di segnalazioni fatte sui social da alcuni cittadini di Nettuno, che lamentavano malfunzionamenti del depuratore sito in località Cretarossa, nelle giornate di domenica, lunedì, martedì e mercoledì, abbiamo effettuato dei sopralluoghi tecnici presso l’impianto, durante i quali abbiamo constatato come il depuratore funzionasse regolarmente. Negli stessi giorni sul posto erano presenti anche gli addetti di Arpa che hanno effettuato, a loro volta, dei prelievi per analizzare le acque reflue. Dai controlli non è emersa alcuna anomalia. Con l’occasione ringraziamo i tecnici di Acqualatina perché garantiscono quotidianamente un servizio di qualità”

Lo dichiarano Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio e Claudio Dell’Uomo, Assessore all’Ambiente del Comune di Nettuno.