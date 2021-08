Aggressioni no vax. M5S Lazio: Pericoloso odio sociale che va respinto e arginato al più presto

Roma, 30 agosto – “I gravi episodi di violenza delle ultime ore che hanno visto l’assalto al gazebo M5S a Milano, nonché l’aggressione a due giornalisti e al virologo Bassetti, da parte di gruppi di manifestanti durante i sit-in dei “no green pass” sono inaccettabili e vanno condannati fermamente. Quando la rivendicazione di una libertà di comportamento sfocia in violenza, non solo si mette in gioco il confronto e il vivere civile, ma le fondamenta stesse della democrazia. Ci troviamo di fronte ad pericoloso odio sociale istigato da gruppi di facinorosi e da inverosimili laureati all’Università dei Social, che va respinto e arginato al più presto”.