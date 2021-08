Nettuno. Il bel Cinema al festival del Videocorto

Un festival all’insegna del bel cinema italiano verso il quale il folto pubblico ha mostrato di avere non interesse ma proprio… “fame”, una fame entusiasta e curiosa che, incurante delle temperature insolitamente basse delle ore serali, ha scaldato cuori e menti. Un’edizione contrassegnata da una giuria piena di personalità all’altezza della situazione: dal presidente Luca Lucini, ad Andrea Bosca, Antonia Fotaras, Antonio Pisu, Tiziana Foschi, Paolo Di Paolo e tanti altri volti noti del piccolo e grande schermo. Da ricordare la partnership con Groenlandia, la casa di produzione di Sydney Sibilia e Matteo Rovere, che ha messo a disposizione per il primo classificato 5000 euro di contributo per la realizzazione di un prossimo corto. Inoltre, media partner della manifestazione, Dimensione Suono Soft. Il Forte Sangallo, monumento simbolo della città di Nettuno, degna cornice per serate così incantevoli che portano la località balneare nell’olimpo dei luoghi del cinema.

Di seguito il palmares completo:

MIGLIOR FILM VIDEOCORTO D’ORO: COME A MICONO

VIDEOCORTO D’ARGENTO: GUINEA PIG

VIDEOCORTO DI BRONZO: FEIC

MIGLIOR REGIA: GIULIA GRANDINETTI per GUINEA PIG

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: ENZO SARCINA per COME A MICONO

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA: CECILIA DAZZI per HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI

PREMIO DEL PUBBLICO: HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: MICHAEL SCHERMI per GUINEA PIG

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: cast di BUONGIORNISSIMO!1

MIGLIOR COLONNA SONORA: AMORE CANE

MIGLIOR SCENEGGIATURA: GUINEA PIG

MIGLIOR SOGGETTO: FEIC

MIGLIOR FOTOGRAFIA: ADAM

MIGLIORI COSTUMI: NEO KOSMO

MIGLIOR SCENOGRAFIA: GUINEA PIG

MIGLIOR MONTAGGIO: IL BRANCO

MIGLIOR LOCANDINA: SLOW

MIGLIORI TITOLI DI TESTA E CODA: BUONGIORNISSIMO!1

PREMIO DEGLI ARTISTI TROISI: VERDIANA

PREMIO CINECLUB LA DOLCE VITA: BUONGIORNISSIMO!1

PREMIO CINECLUB LANTERNE MAGICHE: GUINEA PIG

MENZIONI SPECIALI DELLA GIURIA: per GERARDO CAPUTO, protagonista di BABY BIRD e per SOFIA PANIZZI, protagonista di IL BRANCO