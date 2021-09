Al via il progetto “Amministrazione di sostegno: l’attenzione alla persona”

“Prenderà il via nei prossimi giorni il progetto “Amministrazione di Sostegno: l’attenzione alla persona”, che si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre e che vedrà coinvolti i territori di Anzio, Nettuno ed Ardea. Il progetto, ideato e realizzato dall’A.S.C.I. – A.P.S. e promosso dalla Regione Lazio e da Laziocrea S.p.A., mira a favorire e sostenere la diffusione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, fornendo informazioni e supporto ai cittadini che svolgono, o si accingono a svolgere, il delicato compito di Amministratore di Sostegno.

Oltre alla somministrazione di questionari ed all’organizzazione di incontri pubblici, l’iniziativa prevede la realizzazione temporanea di uno sportello di prossimità per offrire ai cittadini un servizio gratuito di informazione, orientamento e consulenza sulle problematiche inerenti il tema dell’amministrazione di sostegno. Lo sportello di prossimità​ sarà attivo nei giorni 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in Anzio, Largo Venezia n. 18, presso la sede dell’Associazione.“Con questa iniziativa vogliamo favorire la diffusione e la consapevolezza di quanto disciplinato con la legge 6/2004, rispondendo al bisogno di informazione dei cittadini interessati al tema e contribuendo ad accrescere, nelle persone disposte ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno, la consapevolezza delle funzioni che andranno a svolgere – interviene in una nota il Presidente dell’associazione Avv. Francesco Novara -. Ringrazio tutti i volontari dell’associazione, nonché la Regione Lazio e la società Laziocrea S.p.A. per il sostegno e la sensibilità dimostrata verso questa tematica”.Per informazioni è possibile scrivere alla e.mail associazionesociale@libero.it , o contattare i seguenti recapiti telefonici​ 06.9871609 -​ 347.7212049 .​