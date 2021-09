Scuola, interrogazione Fi in Regione per il rientro in sicurezza

“Tra pochi giorni gli studenti del Lazio torneranno fra i banchi di scuola e, a oggi, non vi è ancora alcuna certezza sulle misure che si intendono adottare per evitare di andare incontro a possibili chiusure e alla didattica a distanza, criticità che hanno caratterizzato l’intero anno scolastico appena trascorso.

Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia, in proposito, ha presentato una interrogazione a risposta immediata per sapere dal presidente Zingaretti e dagli assessori competenti in materia quale programmazione la Regione intende attuare, nel breve e nel lungo periodo, fermo restando la ricezione delle direttive nazionali, per garantire il rientro in sicurezza nelle scuole di tutto il personale impiegato, degli studenti e delle famiglie.

Per il bene dei tanti ragazzi che hanno già sofferto oltremodo le conseguenze della pandemia, sulla scuola riteniamo non si possano e non si debbano più fare passi falsi”

Così in una nota Giuseppe Simeone, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della Commissione Sanità, Enrico Cavallari, Consigliere regionale del Lazio.