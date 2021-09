Aprilia. Appaltati lavori per riduzione rischio idraulico ed idrogeologico finanziati dal Ministero dell’Interno. Nelle prossime settimane via ai cantieri

Nella giornata di ieri, il Comune di Aprilia ha pubblicato le determine dirigenziali che concludono di fatto le gare di appalto per le cinque opere pubbliche, finanziate dal Ministero dell’Interno, per la messa in sicurezza del territorio, in tema di rischio idrogeologico e idraulico.

Le opere – per le quali il Comune ha ottenuto dal Ministero 5 milioni di euro – riguardano:

Lavori di regimentazione delle acque superficiali via Mascagni e fosso Leschione, con interventi anche su via Aldo Moro e via Guido Rossa

Lavori di regimentazione delle acque superficiali nella zona Aprilia Nord, con interventi in via dei Mille

Lavori di riduzione del rischio idraulico dei fossi Campo del Fico e Rio Torto, inclusa la revisione dei ponti in via Fossignano e via Valtellina

Lavori di rimodulazione del rischio idraulico di via dei Giardini, inclusa la riasfaltatura dell’intera strada

Lavori di riduzione del rischio idraulico dei fossi Pane e Vino e Spaccasassi, con la revisione dei ponti su via Mediana Cisterna e via Isole

“Nei prossimi giorni – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – dopo gli ultimi adempimenti da parte degli uffici, con i rispettivi direttori dei lavori definiremo e organizzeremo l’avvio dei cantieri. Contiamo di poter partire nelle prossime settimane”.