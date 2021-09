Anzio. Blitz dei Carabinieri in un palazzo di corso Italia, arrestate due persone, sequestrato un ingente quantitativo di droga

Terminata l’operazione antispaccio compiuta dai Carabinieri della Compagnia di Anzio agli ordini del Capitano Giulio Pisani con il supporto di alcune compagnie del gruppo di Frascati. Sequestrato un ingente quantitativo di droga e armi.

Il Blitz è iniziato all’alba di questa di oggi nella zona del quartiere Europa ad Anzio, per la precisione nel palazzo al civico 54 Corso Italia. Con l’impiego di 50 militari, i reparti cinofili ed un elicottero arrivato da Pratica di Mare.

Eseguite perquisizioni domiciliari sia in appartamenti individuati che nei garage. A seguito delle perquisizioni sono state tratte in arresto due persone in due appartamenti distinti: un italiano di 55 anni con precedenti, oltre mezzo kilo di marijuana una parte di pistola priva di tappo rosso, munizioni varie, vari coltelli e un machete, e materiale per confezionamento della droga. E una donna 47 anni italiana con mezzo etto di hashish anche lei con precedenti di polizia e materiale per il confezionamento.

Inoltre nelle parti comuni del palazzo i militari hanno trovato 105 dosi di crack, cocaina, hashish e marijuana. Nell’intercapedine di un muro è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un bilancino di precisione e una mazza da baseball e un dispositivo sonoro di allarme acustico nell’area di spaccio, utilizzato dagli spacciatori per avvisare l’arrivo delle forze dell’ordine. Segnalato alla Prefettura un giovane trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Con l’ausilio della Polizia Locale prelevate anche tre autovetture in stato di abbandono, rimossa anche la rete oscurante che serviva per occludere la visuale dall’esterno.