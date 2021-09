È scomparso l’ex consigliere Comunale Alfredo Mercuri, le condoglianze di Alicandri e Federici

È scomparso l’ex consigliere comunale della Lista Chiavetta Alfredo Mercuri. Imprenditore locale Mercuri, 67 anni, era molto conosciuto in città, ex presidente della Pro Loco e molto. Ex calciatore del Nettuno Calcio era molto impegnato in ambito sportivo. La scorsa settimana era stato colto da un malore, trasportato in un primo momento all’ospedale Riuniti, era poi stato ricoverato in un ospedale della Capitale, ma il male non gli ha lasciato scampo.

Le condoglianze di Alicandri e Federeci.

“A nome mio e del mio collega Marco Federici voglio esprimere le condoglianze del gruppo consiliare del PD alla famiglia di Alfredo Mercuri. Ho avuto la fortuna di essere stato consigliere comunale durante la stessa consiliatura dove era stato consigliere anche Alfredo, e questo mi ha consentito di conoscere una splendida persona, che vedeva la politica senza steccati e che valutava ogni situazione senza la chiusura mentale che danno le ossessive appartenenze politiche. Grazie poi ad alcune esperienze all’estero ho avuto anche la possibilità di conoscere l’Alfredo uomo, marito, padre ed imprenditore e posso testimoniare la grandezza umana e morale della persona. Il mio abbraccio e quello del mio gruppo va a Rosa ed a tutti i suoi familiari ed amici”.

Roberto Alicandri

La redazione di inliberauscita si unisce al lutto della famiglia Mercuri.