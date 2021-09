Anzio. I Carabinieri tornano in Corso Italia 54 e arrestano spacciatore del pericoloso crack

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Anzio sono tornati nel palazzo di Corso Italia 54, dove due giorni orsono era stato compito un blitz nella piazza di spaccio del quartire Europa. E hanno tratto in arresto un uomo di origini tunisine ma nato e residente a Latina, che alla vista dei militari è scappato su per le scala C condominiale. Raggiunta la terrazza ha cercato di disfarsi della droga e del denaro in suo possesso, ma senza riuscirci. È stato bloccato dai carabinieri, che lo hanno trovato in possesso di 12 dosi di crack e 330 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sequestrato anche il motorino di un acquirente trovato senza assicurazione.

In questi giorni i Carabinieri ai comandi del Capitano Giulio Pisani stanno colpendo duramente, tenendola costantemente sotto controllo, la piazza di spaccio che ha proprio in Corso Italia 54 la base per il traffico e lo spaccio di stupefacenti.