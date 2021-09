Anzio. “Notte in tenda”, al via alla Fattoria Riparo il progetto di Outdoor Education per bambini

Ha preso ufficialmente il via questo weekend il ricco programma di eventi per bambini presso la Fattoria Riparo di Anzio, finanziati dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico per la Selezione di progetti sull’Outdoor Education di Enti del Terzo Settore per l’anno 2021.

Il progetto prevede infatti per tutto il mese di settembre una serie di eventi e iniziative gratuite, tutte “all’aria aperta”, rivolte ai bambini e alle famiglie del territorio per valorizzare il rapporto con la natura e con usi e tradizioni locali, propri del mondo contadino. Dopo una prima anticipazione, con l’evento di osservazione del cielo stellato organizzato a fine luglio, sabato sera gli educatori della fattoria hanno accolto i bambini e le bambine per una fantastica notte in tenda, trascorsa ad ascoltare storie o a cimentarsi in un’affascinante caccia al tesoro in notturna, negli spazi del podere di via Oratorio di Santa Rita.

Il progetto – presentato dall’Associazione Tutti Giù per Terra, che gestisce le attività educative della fattoria – è proprio finalizzato a far comprendere ai ragazzi il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale, attraverso l’osservazione dei movimenti del cielo e alcune esperienze tipiche di questo periodo dell’anno, come la vendemmia e la raccolta delle olive.

Il programma di appuntamenti proseguirà ora con una serie di laboratori notturni che si svolgeranno tra il 20 e il 24 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 22:00. Domenica 26 settembre, invece, le porte della fattoria saranno aperte per le famiglie che vorranno vivere insieme la Festa d’Autunno, con attività e giochi sulla raccolta dell’uva e su quella delle olive. Infine, dal 27 al 30 settembre, una serie di laboratori pomeridiani (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) vedranno i bambini cimentarsi nella preparazione di ricette e prodotti culinari tipici del nostro territorio.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative antiCovid. Anche per questo è obbligatoria la prenotazione: i posti sono infatti limitati per evitare assembramenti e per consentire agli educatori di seguire meglio i piccoli gruppi di bambini, nello svolgimento delle attività.