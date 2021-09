Successo del Nettuno Wine Festival, la cucina e vino Doc nettunese conquistano tutti

Un successo strepitoso quello fatto registrare dal Nettuno Wine Festival, l’evento enogastronomico itinerante che ha chiuso il programma #NettunoEstate2021 a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Nettuno.

Trenta ristoratori nettunesi, quattro gelaterie e tre cantine del territorio dislocate in un percorso di 4 km nel centro di Nettuno tra piazza Battisti, piazza Mazzini, Viale Matteotti, via dei Volsci, Piazza del Mercato, via Carlo Cattaneo, Borgo Medievale, Porto Turistico, Piazzale Le Sirene e Piazzale San Rocco, che ha offerto il meglio della cucina e dei prodotti vinicoli locali in questo viaggio tra i sapori di Nettuno promosso dalla ProLoco Forte Sangallo con il contributo del Comune di Nettuno.

Ad aprire la giornata la degustazione dei vini della Cantina Bacco, dei Vigneti Fontana e dell’Azienda Agricola Divina Provvidenza guidata dal critico Fabio Turchetti a cui hanno partecipato giornalisti del settore enogastronomico e non, il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro e il Sindaco della Città di Anzio Candido De Angelis.

“Questo evento mette in vetrina il meglio che il nostro settore enogastronomico ha da offrire richiamando turisti da ogni parte della Regione – dichiara il Vicesindaco con delega la Turismo Alessandro Mauro – il Nettuno Wine Festival è una delle manifestazioni di punta del nostro territorio e negli anni è cresciuto affermandosi in maniera importante nel panorama del turismo e dell’enogastronomia regionale. Voglio ringraziare la ProLoco Forte Sangallo e tutti i ristoratori, le gelaterie e le cantine che hanno offerto i loro prodotti di eccellenza a tutti i cittadini e turisti che sono venuti a Nettuno per prendere parte a questo grande tour enogastronomico itinerante. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato che hanno garantito lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza”.

Non solo vino e buon cibo, ma anche intrattenimento con band locali che hanno suonato musica dal vivo in vari punti della città e l’Associazione di Danza Primi Passi protagonista di uno spettacolo in apertura di manifestazione.

A far immergere tutti i partecipanti nella storia di Nettuno, inoltre, l’Associazione Stella del Mare presenti in piazza con i vestiti tradizionale nettunese.

“E’ stata una grande conclusione di un’estate da incorniciare – conclude il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – con un budget ridotto abbiamo proposto a cittadini e turisti un programma ricco di appuntamenti puntando molto sugli eventi enogastronomici come il Festival dello Street Food, l’International Beer Festival, Calici sotto le stelle e, appunto, il Nettuno Wine Festival. Fare turismo, intrattenimento e spettacolo in sicurezza è possibile e lo abbiamo dimostrato”.