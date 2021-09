Aprilia. Gli auguri dell’assessore Fanucci per l’inizio del nuovo anno scolastico

“Ci siamo, si riparte. La scuola sta per iniziare e colgo l’occasione per fare i migliori auguri a tutti i protagonisti di questo anno scolastico. Dopo mesi difficili, caratterizzati da lockdown e lezioni a distanza, sta per riprendere tutta l’attività scolastica in presenza e sarà, proprio per questo, speciale. Potranno esserci degli imprevisti, ma sono sicuro che con l’impegno e la collaborazione di tutti riusciremo ad affrontare nella maniera migliore tutte le difficoltà che questa pandemia comporta. Le premesse per un ritorno alla normalità ci sono, per questo, continuare a rispettare le regole, ci permetterà di continuare con le lezioni in presenza che sono il veicolo migliore per vivere la Scuola nella sua completezza. Questo messaggio non è rivolto solamente agli studenti, ma a tutti i partecipanti: genitori, collaboratori, insegnanti e Dirigenti scolastici. Mi permetto di fare particolare menzione ai più piccolini che si affacciano ora al mondo della Scuola nel primo anno di infanzia o delle elementari, ma anche a chi inizia le scuole medie, le superiori e l’università perchè ogni inizio rappresenta una tappa fondamentale della crescita di ognuno. Altra menzione speciale va a chi concluderà quest’anno il proprio ciclo scolastico: che possiate chiudere al meglio i vostri percorsi e proseguire con la fase successiva. La Scuola è un percorso essenziale alla crescita di ogni individuo: è vita e preparazione alla vita da adulti, è il motore principale, è inclusività, è stimolo, è crescita, è confronto e dà la possibilità di far maturare un pensiero critico e solidale. Sfruttate al meglio questa possibilità. Buon anno scolastico a tutti”

Gianluca Fanucci

Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Aprilia