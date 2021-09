Alla farmacia Cinque Miglia screening gratuito per gli studenti di Lavinio

Grande successo per l’iniziativa sanitaria di oggi, domenica 12 settembre, della Farmacia Cinque Miglia di Padiglione, diretta dal Dr. Gaetano Mauro, che ha effettuato tamponi gratuiti per la comunità di studenti e docenti delle scuole di Lavinio. L’iniziativa è stata effettuata in accordo con il Comune di Anzio, in collaborazione con la Croce Blu di Anzio, guidata da Francesco Zuccaro e con il contributo professionale gratuito del Dott. Giovanni Di Stella, otorinolaringoiatra, Referente Clinico Covid della ASL Roma 6 e del Dott. Khaled Abdallat. Ha contribuito all’iniziativa l’azienda ITEMA IMPIANTI srl, operante nel settore elettrico e sicurezza nel territorio di Anzio, nella persona del titolare Andrea Musilli. Presente anche il Comandante dei Carabinieri della Stazione di Lavinio, Giuseppe Luca.

L’iniziativa, incoraggiata dall’Amministrazione De Angelis nella persona del Vicesindaco, Danilo Fontana e dell’Assessore, Gianluca Mazzi, rappresenta un aiuto concreto sul territorio, da parte Farmacia Cinque Miglia e di tutti i professionisti coinvolti, che non sono nuovi a simili progetti di prevenzione sanitaria. Ricordiamo, infatti, lo screening dedicato alla comunità indiana, alla comunità magrebina della Sacida e quello ai senzatetto presso la comunità S Egidio di Anzio.

“Il Dr. Gaetano Mauro, attraverso la Farmacia Cinque Miglia, ha saputo catalizzare tutti i professionisti coinvolti in una catena di solidarietà”, ha dichiarato l’Assessore, Gianluca Mazzi, che ha espresso gratitudine a tutti i professionisti che, gratuitamente, hanno prestato la loro opera per questa importantissima iniziativa sanitaria.