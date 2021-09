Spiragli di Luce: in arrivo una stagione all’insegna dello sport e della creatività

“Dopo un’estate ricca di eventi e nuove iniziative L’Associazione sportiva Spiragli di Luce (affiliata US ACLI ROMA riconosciuta dal CONI) diretta da anni dal presidente Elisa Tempestini, si prepara alla stagione autunnale presentando un’agenda ricca di attività ludico-sportive rivolte ai ragazzi speciali del territorio di Nettuno.

Nonostante un anno complicato e difficoltoso a causa delle limitazioni previste per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid Sars 19, Elisa, con ammirevole tenacia, è riuscita a mantenere l’associazione in uno stato di normalità, riuscendo a garantire continuità nei progetti ormai storici e portandone a compimento addirittura dei nuovi.

Infatti dal 20 al 25 giugno Elisa ha accompagnato quattro ragazzi a Ventotene nell’ambito del progetto “Anche io vado in Kajak”, promosso dall’Asd Outtrigger; l’iniziativa, finanziata attraverso l’aggiudicazione del bando regionale “E-Family”, si proponeva di avvicinare ragazzi diversamente abili ad attività sportive come pagaia, snorkeling nonché ad escursioni naturalistiche. Il tutto si è svolto sotto il monitoraggio costante di Elisa e dei suo assistenti, nel pieno e rigoroso rispetto delle linee guida in materia di sicurezza.

Al suo rientro Elisa si è poi dedicata al Campus Estivo organizzato per Spiragli di Luce grazie al supporto di vari sponsor e soprattutto della Regione Lazio, della Fondazione Porfiri e della Podistica Solidarietà, che oltre ad aver collaborato all’organizzazione della gara virtuale “Cross Trofeo Città di Nettuno – Memorial B. Macagnano”, ha fornito un ulteriore contributo economico alla causa. Il Campus si è svolto come di consueto all’interno del Camping “Isola Verde” di Nettuno, dal 1 al 16 luglio.

Tornando ai progetti autunnali, dal 1 ottobre riprenderanno i corsi di nuoto che si terranno due volte a settimana presso la nuova piscina di Anzio, “Stadio del Nuoto di Anzio Waterpolis”; la continuità di tale attività è stata garantita grazie all’interessamento del Presidente Francesco Damiani.

Non si ferma neanche la pallavolo, i cui corsi avranno luogo presso l’istituto Emanuela Loi di Nettuno: i ragazzi di Spiragli saranno seguiti dall’istruttrice Claudia Cava. In questo caso i ringraziamenti vanno al Dirigente Gennaro Bosso che anche quest’anno ha fornito i permesso per l’utilizzo della palestra, ed alla Società Onda di Anzio-Nettuno per la preziosa collaborazione a questo progetto.

Resta inteso che per accedere alle suddette attività sportive sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass; tutti i soggetti interessati ad aderire alle iniziative sopra descritte saranno tenuti a mostrarlo al personale addetto al controllo.

Ci sarà spazio anche per l’area ludico-creativa attraverso la realizzazione di laboratori che consentiranno ai ragazzi di Spiragli di avvicinarsi a varie forme di arte e manualità. I laboratori saranno coordinati da Rosaria Maria Cafasso, esperta del settore nonché grande sostenitrice di Spiragli di Luce.

Saranno previsti infine incontri settimanali di approfondimento con genitori e ragazzi, curati dalla Dottoressa Diana Di Laudo, psicologa e psicoterauta.

Laboratori ed incontri si terranno presso i locali del Centro sociale Anziani “Franco Romani” di Nettuno, grazie alla consueta disponibilità del Presidente Iolanda Bellobono.

Tutte le persone interessate ai corsi e/o laboratori sopra indicati possono mettersi in contatto con il Presidente Elisa Tempestini attraverso i recapiti riportati in calce.

Cell 3284310352

e-mail: elisatempestini@hotmail.it

www.spiraglidiluce.it