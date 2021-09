Anzio. Sport in piazza a Lavinio, per incentivare la ripresa in sicurezza della pratica sportiva

Grande successo, nella giornata di oggi, a Lavinio, per l’iniziativa “Compagni di sport”, organizzata dal CONI Lazio, in collaborazione con il Comune di Anzio, la Pro Loco di Lavinio e la Regione Lazio, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa della pratica sportiva in totale sicurezza.

In Piazza Lavinia, i tecnici delle Federazioni sportive si sono messi a disposizione dei cittadini di ogni età, per incentivare la pratica gratuita di diverse discipline.

Durante la manifestazione i cittadini hanno avuto l’opportunità di vaccinarsi, senza prenotazione, grazie alla campagna “Vaccinati e scendiamo in campo”, realizzata dal CONI Lazio in collaborazione con la Regione Lazio, l’ASL Roma 6 e la FMSI CR Lazio.

Sono intervenuti l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana ed il Delegato allo sport della Città di Anzio, Massimiliano Millaci, che hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa.