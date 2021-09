La Blue Economy e le progettualità innovative nel settore come leva di rilancio per l’economia laziale e italiana. La valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali e produttive legate alle attività marittime, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio costiero. Le potenzialità dell’economia blu del Mar Mediterraneo nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e del Patto Verde UE.

Attorno a questi temi e obiettivi si sviluppa Blue Planet Economy: European Maritime Forum, il primo evento fieristico italiano dedicato a quel modello di business innovativo e sostenibile che è la Blue Economy, un’occasione per esplorare opportunità, eccellenze e innovazioni delle aree industriali, produttive e di ricerca rappresentative dell’Economia del Mare.

Il 28 settembre alle ore 11.00, presso la Sala del Tempio di Adriano, in piazza di Pietra, a Roma, presentano il progetto gli organizzatori: Fiera Roma e l’Associazione per le Attività Marine e di Ricerca – MAR, con il supporto della Biennale Habitat e del suo network internazionale.

Le attività convegnistiche della manifestazione – che vedrà la sua prima edizione i prossimi 7-8 ottobre – sono coordinate da un comitato tecnico-scientifico composto da eccellenze del settore, figure di autorevolezza internazionale tra scienziati, accademici, ricercatori e rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo produttivo. Sono coinvolti nel progetto i principali Enti di ricerca nazionali, le più importanti Associazioni di categoria e prestigiosi Istituti di studio e formazione del settore.

Intervengono alla presentazione:

Giovanni Acampora – Presidente della Camera di Commercio di Frosinone -Latina;

Fabio Casasoli – Amministratore Unico Fiera Roma;

Alberto D’Alessandro – Alberto D’Alessandro, Presidente del Comitato Scientifico Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici;

Cristiano Dionisi – Presidente Unindustria Civitavecchia;

Grazia Maria Iadarola – Dirigente Area “Economia del Mare” Regione Lazio;

Marco Maurelli Presidente Federbalneari Italia;

Roberto Morabito – Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA;

Antonello Testa – Consigliere Delegato all’Economia del Mare di Informare.

Modera Massimo Castellano, Presidente di MAR, Associazione per le Attività e le Ricerche Marine

—

cecilia moretti