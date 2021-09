Super Cartoonito Show al teatro Studio 8 di Nettuno

Sab. 02 ottobre ore 16,00 e ore 18,00 (Due spettacoli)

Dom. 03 ottobre ore 11,00 – ore 16,00 e ore 18,00 (Tre spettacoli)

Finalmente a Nettuno lo Show super atteso dedicato al mondo dei Cartoons presentato dall’Internazionale Altiero in collaborazione con i Liberi Teatranti & Teatranti A.P.S.

L’incantevole favola del “Cartonito Show” propone uno spettacolo dal vivo dedicato ai piccoli spettatori che saranno trasportati nel magico mondo dei personaggi dei cartoni animati, presenti sul palco con le loro storie. Da Frozen a Bing, da Spider-Man a Masha ed Orso ai Pigiamini, Pepa Pig, Lol e tanti altri, per rivivere nuovamente la gioia e la spensieratezza che soltanto il teatro dal vivo può donare. Uno spettacolo adatto a grandi e piccini.

Per ulteriori INFO e prenotazioni tel.3473160826

La durata di ogni singolo spettacolo è di 55 min.

Il costo del biglietto è di €.6 a pers.

Oppure visitate le pagine ufficiali FB del Teatro Studio 8 e Liberi Teatranti & Teatranti A.P.S.: https://www.facebook.com/teatro.studio8

https://www.facebook.com/liberiteatranti

***ATTENZIONE ***

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso del luogo dell’evento unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza del Green Pass – Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto. Il Green Pass non è richiesto per i bambini sotto i 12 anni di età.