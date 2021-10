Nettuno. Sanetti e Mancini: solidarietà a Rita, volontaria impegnata da tempo a tutela e difesa degli animali

Lunedì scorso un avvenimento mostruoso e disumano ha sconvolto la nostra città, ha sconvolto molti, ma non tutti a quanto pare.

Abbiamo voluto attendere per rispetto delle Istituzioni Comunali in quanto tali, ma ad oggi, dinanzi al silenzio del Sindaco, massima Istituzione del Comune di Nettuno che rappresenta tutta la comunità, e della sua Giunta, vogliamo sostituirci, nella nostra veste di rappresentanti comunali, ed esprimere formalmente la nostra solidarietà a Rita.

Esprimiamo la solidarietà alla donna ed alla volontaria, impegnata da tempo a tutela e difesa degli animali sul nostro territorio.

Ma sappiamo bene che le parole servono a poco e come si suol dire lasciano il tempo che trovano, per questo abbiamo deciso di proporre ai nostri colleghi consiglieri di devolvere il gettone di presenza del prossimo consiglio, che si terrà a breve, per sostenere concretamente il progetto di bene ed utilità sociale di Rita.

Noi lo faremo.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini