Aprilia. Festa di San Michele, domenica momento di riflessione su donazione di sangue, midollo, organi e tessuti

Si terrà domenica pomeriggio, presso la chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, “Non so per chi… ma so perché”, l’incontro di sensibilizzazione sul tema delle donazioni del sangue, midollo, organi e tessuti, organizzato dall’AVIS di Aprilia in collaborazione con ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo e AIDO Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.

L’evento avrà luogo a partire dalle ore 15:30 e nel corso dell’appuntamento sono previsti gli interventi di Antonio Terra, Sindaco della Città di Aprilia, di Francesca Barbaliscia, Assessora alle Politiche Sociali, del parroco don Franco Marando, di Francesco Marchionni, presidente dell’AVIS di Aprilia, nonché presidente provinciale dell’AVIS di Latina, di Eraldo Spila, direttore dello stabilimento Recordati S.p.A., di Aprilia e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Nel pomeriggio sarà presentato anche il progetto di adeguamento dell’Autoemoteca di AVIS Aprilia per la gestione della raccolta del Plasma (Plasmateca), che si realizzerà grazie al contributo economico della Recordati SpA. Saranno quindi consegnati gli attestati ai donatori storici del gruppo AVIS della Città.

Per prender parte all’appuntamento, è richiesto il green pass.

Al termine dell’incontro, alle ore 18:00, verrà celebrata una Santa Messa in ricordo dei donatori defunti e dei defunti per il Covid19.

Il Comune di Aprilia ha inserito l’evento all’interno del ricco calendario di appuntamenti per la settima edizione del Giorno del Dono – #DonoDay2021, l’iniziativa promossa dall’Istituto Italiano Donazione e patrocinata da ANCI.