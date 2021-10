Il Comune di Anzio dice no alla cittadinanza a Patrick Zaki

Martedì 5 ottobre è stata presentata, al Consiglio Comunale di Anzio, da parte del consigliere di opposizione Luca Brignone, rappresentante di ApA, la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. ( Lo studente dell’università di Bologna in carcere in Egitto da 19 mesi e senza processo).

Iniziativa di cui si è fatta promotrice l’ANPI, sezione di Anzio/Nettuno, il 25 aprile con una raccolta firme che ha coinvolto cittadini ed associazioni del territorio.

Con soli 3 voti a favore la mozione è stata respinta e sostituita, su suggerimento del Sindaco De Angelis, con una “generica dichiarazione “di solidarietà, poi approvata.

È ovvia la natura simbolica della richiesta di cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.

Pur tuttavia anche i gesti simbolici hanno un peso e una valenza politica-umana-civile.

Addolora constatare che, ancora una volta, il Comune di Anzio abbia dimostrato scarsa sensibilità e mancanza di coraggio nell’assumersi la piena responsabilità di un atto istituzionale più concreto e meno effimero di una dichiarazione di solidarietà.

Sezione ANPI “Vittorio Mallozzi e Mario Abruzzese” di Anzio e Nettuno