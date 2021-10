Anzio. Lina Giannino critica le parole del Sindaco sulla scuola di Sacida

Il consigliere del PD Lina Giannino in una nota critica la posizione del Sindaco sulla scuola di Sacida recentemente evacuata a causa delle esalazioni di ammoniaca

“Nell’ ultimo Consiglio Comunale il Sindaco dr, sen, De Angelis Candido ha dimostrato di essere veramente ” l’uomo dalle mille risorse”. Oltre a tenere in pugno tutti i presenti con il suo fare a dir poco ” Istrionico” ci ha elargito una lezione di alta politica territoriale. Si parlava dei problemi avuti nella scuola Sacida a causa delle inalazioni di Ammoniaca ( così era scritto nel referto letto dal sindaco) , verso i quali l amministrazione si accinge ad acquistare delle Centraline rivela Odori e posizionarle in quell’ area per rilevare la qualità della aria. Ma il vero risentimento del primo cittadino e’ stato quello di sottolineare che quella Scuola, purtroppo sorge in un aria industriale. Ahinoi. Come per dire quella scuola li’ non doveva esserci. Ed infatti non c e’ . Quella e’ la classica ” isola che non c e ” di Peter Panesima memoria. Come fa ad essere invasa da odori nocivi una scuola che non esiste??Si…avete capito bene ,quella scuola e ‘ fantasma come i vascelli dei pirati. C’è ma non c’è. Infatti sulla documentazione portata in Regione per il posizionamento della Biogas la scuola non risulta da nessuna parte e dunque non c ‘e’ . Anzi,diciamolo ci dà anche un po’ fastidio. Allora il primo cittadino ,un po’ infastidito fa queste problematiche ,”minori” ha dichiarato:” se fra due mesi ci sarà ‘ un altro incidente la scuola si chiude e sparpagliamo i bambini si tutto il territorio” anzi li ” differenziamo”. Avete capito beneeeeee ,non chiudiamo la Biogas bensì la Scuola. L ONU si sara’ scocciato di vederlo tutte le settimane perorare questa causa e gli avrà suggerito questa soluzione. Dunque ,cari cittadini della Sacida ,che avete invitato tutti i big a farsi foto con i ‘ disegnini fatti sulle pareti dell’ edificio che non c è preparatevi a differenziare i bimbi nelle varie scuole perché quella è un area industriale e la scuola ,al prossimo incidente si chiudera’. Ah. Potrete tapparvi il naso e fare finta di nulla e dire che la colpa è dei concimi sparsi sui terreni agricoli”.

Lina Giannino PD