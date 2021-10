Anzio. La famiglia dell’Anzio Basket piange la scomparsa dell’Ing. Paolo Taruffi

La famiglia dell’Anzio Basket piange la scomparsa dell’Ing. Paolo Taruffi, Fondatore e Presidente dell’Associazione per quasi quaranta anni.

Molto sentito il ricordo dell’attuale Presidente Fabio Lico ‘la Pallacanestro di Anzio gli sarà eternamente grata. L’ingegnere cresce nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma e quando arrivò ad Anzio negli anni ‘70 come Dirigente della Colgate Palmolive, fondò l’associazione ad oggi tra le più longeve d’Italia. Dai primi anni ottanta, grazie alle sue enormi capacità manageriali, mise in piedi una serie di progetti che ancora sono all’avanguardia. Realizzò con fondi privati su un terreno pubblico il campo all’aperto e poi il palazzetto, attivò collaborazioni con le scuole elementari attraverso lezioni in orario curriculare che poi terminavano con un torneo interscolastico. Capì l’importanza di offrire un servizio continuativo alle famiglie istituendo un centro estivo. Punto di riferimento con le istituzioni e grande capacità di delega allo staff tecnico, sono altre grandi qualità che Paolo ci lascia in eredità.’

Un abbraccio alla moglie e alle figlie