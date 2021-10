Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma, a Latina riconfermato Coletta

Il candidato del centrosinistra stacca di 20 punti quello del centrodestra

Nella Capitale ha vinto il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, con il 60,2%, sul candidato del centrodestra, Enrico Michetti, con il 39,8%. “Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno – le prime parole di Gualtieri – Sarò il sindaco di tutti, delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare”.

La sinistra vince anche in 14 del 15 municipi

A Latina vince Damiano Coletta che ribalta il risultato del primo turno

Il Pd e il centrosinistra si confermano anche nel ballottaggio a Latina. Il sindaco uscente del capoluogo pontino, Damiano Coletta, strappa la vittoria a Vincenzo Zaccheo, il candidato del centrodestra unito che al primo turno aveva sfiorato la conquista della guida della città di Latina. L’ex parlamentare di An è infatti stato già sindaco per due consiliature.

Ultimato lo spoglio in 100 sezioni su 116, Coletta ha ottenuto il 54,5 per cento delle preferenze su Zaccheo, che ha ottenuto il 45,4 per cento dei voti.

La sorpresa riguarda il ribaltamento delle preferenze. Al primo turno Zaccheo aveva avuto il 48,3 per cento dei voti mentre Damiano Coletta il 35,66 per cento.